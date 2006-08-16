Ярчихина (Корнева) Маргарита Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1928
Дата смерти16.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928
Рождение ребёнка
27.05.1953
Сын: Ярчихин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Ярчихин Анатолий Александрович
Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярчихин Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.2006
Межевой