Ярчихина (Корнева) Маргарита Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярчихина (Корнева) Маргарита Андреевна

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Место рождения

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

16.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Корнев Андрей Николаевич

Мать: Корнева Пелагея Алексеевна

Кальтовка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1953

Сын: Ярчихин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Ярчихин Анатолий Александрович

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярчихин Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярчихин Анатолий Александрович

Смерть
16.08.2006
Межевой
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