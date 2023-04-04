Ливен (Васильчикова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1885
Сын: Ливен, Протоирей Андрей Александрович
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1887
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889
Дочь: Извольская Мария Александровна
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Смерть
1929
Paris, Paris, Île-de-France, France