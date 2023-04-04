Ливен (Васильчикова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливен (Васильчикова) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1885

Сын: Ливен, Протоирей Андрей Александрович

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1887

Сын: Ливен Петр Александрович

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Извольская Мария Александровна

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Смерть
1929
Paris, Paris, Île-de-France, France