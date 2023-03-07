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Гончаренко (Первунинская) Людмила Леонидовна
Гончаренко (Первунинская) Людмила Леонидовна
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Место рождения
Кинешма
, Кинешма, Ивановская область
Дата рождения
01.03.1957
Пол
Женский
Отец
Первунинский Леонид Васильевич
1931 г.р.
Мать
Первунинская Галина Александровна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957
Отец:
Первунинский Леонид Васильевич
Мать:
Первунинская Галина Александровна
Кинешма
, Кинешма, Ивановская область
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