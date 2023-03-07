Гончаренко (Первунинская) Людмила Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Первунинская) Людмила Леонидовна

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

01.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1957

Отец: Первунинский Леонид Васильевич

Мать: Первунинская Галина Александровна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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