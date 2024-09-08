Иванов Константин Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: Иванов Сергей Стефанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Родион Константинович
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Бракосочетание
12.02.1864
Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.06.1865
Сын: Иванов Федор Константинович
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
21.12.1867
Дочь: (Иванова) Гуляния Константиновна
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
03.02.1873
Сын: Иванов Семен Константинович
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Уволенный в запас армии фельдфебель
Рождение ребёнка
04.06.1875
Сын: Иванов Федор Константинович
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
26.11.1877
Дочь: (Иванова) Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
25.01.1881
Дочь: (Иванова) Анна Константиновна
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Рождение ребёнка
04.11.1886
Дочь: Иванова Феоктиста Константиновна
Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева
Смерть
Неизвестно