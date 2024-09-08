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Иванов Константин Сергеев

Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Иванов Сергей Стефанов

Мать: не указана

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Родион Константинович

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
12.02.1864

Жена: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.06.1865

Сын: Иванов Федор Константинович

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.12.1867

Дочь: (Иванова) Гуляния Константиновна

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.02.1873

Сын: Иванов Семен Константинович

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Уволенный в запас армии фельдфебель
Рождение ребёнка
04.06.1875

Сын: Иванов Федор Константинович

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.11.1877

Дочь: (Иванова) Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
25.01.1881

Дочь: (Иванова) Анна Константиновна

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.11.1886

Дочь: Иванова Феоктиста Константиновна

Мать ребёнка: Иванова (Губина) Евгения Сергеева

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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