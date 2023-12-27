Стародубцева Елена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Елена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1976

Отец: Ильиных Фёдор Романович

Мать: Ильиных Любовь Аркадьевна

Рождение ребёнка
23.04.2002

Сын: Стародубцев Ярослав Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.2004

Дочь: Стародубцева Вега Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.2013

Сын: Стародубцев Марк Константинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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