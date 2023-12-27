Стародубцева Елена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1976
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1976
Отец: Ильиных Фёдор Романович
Рождение ребёнка
23.04.2002
Сын: Стародубцев Ярослав Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.2004
Дочь: Стародубцева Вега Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.2013
Сын: Стародубцев Марк Константинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности