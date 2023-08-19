Яйло (Макмак) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яйло (Макмак) Мария Михайловна

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Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

26.12.1907

Дата смерти

09.08.1993

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1904 г.р.

Дети

1927 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907

Отец: Макмак Михаил Федорович

Мать: Макмак Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Лёгкая Евгения Георгиевна

Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич

Рождение ребёнка
14.09.1942

Сын: Яйло Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яйло Георгий Савич

Смерть
09.08.1993
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