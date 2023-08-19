Яйло (Макмак) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.12.1907
Дата смерти09.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907
Отец: Макмак Михаил Федорович
Мать: Макмак Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Лёгкая Евгения Георгиевна
Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич
Рождение ребёнка
14.09.1942
Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яйло Георгий Савич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яйло Георгий Савич
Смерть
09.08.1993