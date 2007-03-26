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Лещенко Анастасия Дмитриевна
Лещенко Анастасия Дмитриевна
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Место рождения
Краматорск
Дата рождения
26.03.2007
Пол
Женский
Отец
Лещенко Дмитрий Иванович
1987 г.р.
Мать
Лещенко (Ларионова) Екатерина Николаевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2007
Отец:
Лещенко Дмитрий Иванович
Мать:
Лещенко Екатерина Николаевна
Краматорск
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