Лещенко Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Краматорск

Дата рождения

26.03.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.2007

Отец: Лещенко Дмитрий Иванович

Мать: Лещенко Екатерина Николаевна

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