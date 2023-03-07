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Котков Василий Константинович

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Место рождения

Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.03.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
24.10.1888 ст.

Жена: Коткова Евгения Демидовна

Рождение ребёнка
01.02.1899 ст.

Сын: Котков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Коткова Евгения Демидовна

Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.

Дочь: Мухина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Коткова Евгения Демидовна

Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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