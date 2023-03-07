Котков Василий Константинович
Место рождения
Дата рождения21.03.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1888 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1899 ст.
Сын: Котков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Коткова Евгения Демидовна
Рождение ребёнка
19.09.1904 ст.
Дочь: Мухина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Коткова Евгения Демидовна
Смерть
Неизвестно