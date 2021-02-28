Скорнякова Олимпиада Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1934
Дата смерти28.02.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1962
Сын: Скорняков Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Скорняков Николай Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1966
Дочь: Трофимова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Скорняков Николай Петрович
Смерть
28.02.2021