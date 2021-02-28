Скорнякова Олимпиада Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорнякова Олимпиада Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1934

Дата смерти

28.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1962

Сын: Скорняков Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Скорняков Николай Петрович

Рождение ребёнка
14.07.1966

Дочь: Трофимова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Скорняков Николай Петрович

Смерть
28.02.2021
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