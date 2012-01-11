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Бирюков Алексей Матвеевич

Место рождения

Ашхабад, Туркменская ССР

Дата рождения

22.02.1936

Дата смерти

11.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936

Отец: Бирюков Матвей Кирилович

Мать: Бирюкова Пелагея Андреевна

Ашхабад, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
09.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коломыя, Івано-Франківська область
Смерть
11.01.2012
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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