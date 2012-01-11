Бирюков Алексей Матвеевич
Место рожденияАшхабад, Туркменская ССР
Дата рождения22.02.1936
Дата смерти11.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1936
Ашхабад, Туркменская ССР
Рождение ребёнка
09.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Коломыя, Івано-Франківська область
Смерть
11.01.2012
Калининград, город Калининград, Калининградская область