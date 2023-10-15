Семенюк Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенюк Федор Васильевич

Отец ребёнка: Семенюк Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркеев Валерий Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюк Василий

Смерть
Неизвестно
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