Семенюк Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенюк Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркеев Валерий Иосифович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенюк Василий
Смерть
Неизвестно