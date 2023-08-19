Мекотин Даниил
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Мекотин Митрофан Алексеев
Мать: Мекотина Мавра Антонова
Бракосочетание
1830
Жена: Марья Максимова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мекотин Иван Данилов
Мать ребёнка: Марья Максимова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Марья Максимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Данилова
Мать ребёнка: Марья Максимова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мекотин Иван меньшой Данилов
Мать ребёнка: Марья Максимова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Марья Максимова
Смерть
Неизвестно