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Мекотин Даниил

Место рождения

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Мекотин Митрофан Алексеев

Мать: Мекотина Мавра Антонова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1830

Жена: Марья Максимова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мекотин Иван Данилов

Мать ребёнка: Марья Максимова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мекотин Семен Данилов

Мать ребёнка: Марья Максимова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Данилова

Мать ребёнка: Марья Максимова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мекотин Иван меньшой Данилов

Мать ребёнка: Марья Максимова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мекотин Максим Данилов

Мать ребёнка: Марья Максимова

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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