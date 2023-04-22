Пахнин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахнин Иван Григорьевич

Пахнин Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1904 ст.

Сын: Пахнин Елизар Иванович

Мать ребёнка: Пахнина Юлиана Ивановна

Место жительства
1904 ст.
Кува, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахнина Юлиана Ивановна

Смерть
Неизвестно