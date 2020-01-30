Ильина Таисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1932
Дата смерти30.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932
Отец: Ильин Василий Михайлович
Мать: Ильина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1955
Дочь: Матвеева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1957
Дочь: Колодиева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Александрович
Рождение ребёнка
12.12.1959
Дочь: Курина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Никифоров Иван Александрович
Смерть
30.01.2020