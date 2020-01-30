Ильина Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Таисия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1932

Дата смерти

30.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1932

Отец: Ильин Василий Михайлович

Мать: Ильина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
16.07.1955

Дочь: Матвеева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Александрович

Рождение ребёнка
21.03.1957

Дочь: Колодиева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Александрович

Рождение ребёнка
12.12.1959

Дочь: Курина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Никифоров Иван Александрович

Смерть
30.01.2020
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