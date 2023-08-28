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Рокка Николай Петрович
Рокка Николай Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Рокка Петр Симович
1886 г.р.
Мать
Рокка (Кирйонен) Мария
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Рокка Петр Симович
Мать:
Рокка Мария
Смерть
Неизвестно
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