Семкина Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семкина Елена Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1923

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Семкин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Семкин Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1930

Сын: Семкин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1932

Сын: Семкин Константин Владимирович

Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семкин Владимир Иванович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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