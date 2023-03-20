Семкина Елена Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1923
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Семкин Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1930
Сын: Семкин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
25.12.1932
Сын: Семкин Константин Владимирович
Отец ребёнка: Семкин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно