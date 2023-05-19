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Пискунов Георгий Иванович

Место рождения

Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пискунов Иван

Мать: Пискунова Мария Михайловна

Краснослободск, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Пискунов Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Пискунов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1954

Дочь: Кожемякина Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1957

Дочь: Сидоренко-Осипенко Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Пискунов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1994