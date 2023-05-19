Пискунов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Пискунов Иван
Рождение ребёнка
1947
Сын: Пискунов Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Пискунов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.02.1954
Дочь: Кожемякина Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.05.1957
Дочь: Сидоренко-Осипенко Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Пискунов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Пискунова Нина Тимофеевна
Смерть
1994