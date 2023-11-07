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Гришин Алексей Михайлович
Гришин Алексей Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Мужской
Отец
Гришин Михаил Ильич
1892 г.р.
Мать
Пелагея (Шишлакова)
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Гришин Михаил Ильич
Мать:
Пелагея (Шишлакова)
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