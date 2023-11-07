Гришин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Гришин Михаил Ильич

Мать: Пелагея (Шишлакова)

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