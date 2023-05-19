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Мельников Дмитрий Семенов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Семен Алексеев

Мать: Дарья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мельников Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1902