Мельников Дмитрий Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Семен Алексеев
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Мельников Михаил Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Иванова
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1902