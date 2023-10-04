(Назаренко) Наташа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назаренко) Наташа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Назаренко Федя Алексеевич

Мать: Маруся

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