Смоляков Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоляков Виктор Александрович

Смоляков Виктор Александрович

avatar

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

22.11.1913

Дата смерти

08.12.1913

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

До 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1913

Отец: Смоляков Александр Павлович

Мать: Смолякова Дарья Семёновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Крещение
23.11.1913
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Смоляков Александр Павлович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Семёновна. Мать Козлов Фёдор Андреевич. Казак Чесноковского посёлка... Показать все
Смерть
08.12.1913
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Похороны
09.12.1913
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close