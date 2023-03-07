Смоляков Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения22.11.1913
Дата смерти08.12.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1913
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Крещение
23.11.1913
Священник Никандр Стрельцов. Псаломщик Василий Марков Смоляков Александр Павлович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Семёновна. Мать Козлов Фёдор Андреевич. Казак Чесноковского посёлка... Показать все
Смерть
08.12.1913
Причина смерти: От младенческой | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913
Похороны
09.12.1913
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1913