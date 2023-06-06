Сычева Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычева Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1916 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Сычев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Сычев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычев Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычев Тимофей

Смерть
Неизвестно