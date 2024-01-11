(Кантюкова) Фатима Мустафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кантюкова) Фатима Мустафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кантюков Мустафа

Мать: Мастуха Галиевна

Рождение ребёнка
15.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович

г.Салават
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайтуна

Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирасов Билал

Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирасов Кадыр

Отец ребёнка: Мирасов Муллагали Арсланович

Смерть
Неизвестно
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