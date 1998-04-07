Чех Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧех Владимир

Чех Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.?.?

Дата смерти

07.04.1998

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.?.?

Отец: Чех Иван

Мать: ?

Смерть
07.04.1998