Климин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: Климина Евгения Федоровна

Смерть
Неизвестно
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