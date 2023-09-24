Вершинин Гавриил Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Гавриил Никифоров

Место рождения

п. Ялнерки Кузнецовской волости Сернурского прихода

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Ялнерки Кузнецовской волости Сернурского прихода
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Лоскутова Евдокия Гавриилова Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

п. Ялнерки Кунецовской волости Сернурского прихода
Смерть
Неизвестно
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