Вершинин Гавриил Никифоров
Место рожденияп. Ялнерки Кузнецовской волости Сернурского прихода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Ялнерки Кузнецовской волости Сернурского прихода
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Лоскутова Евдокия Гавриилова Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
п. Ялнерки Кунецовской волости Сернурского прихода
Смерть
Неизвестно