Грабинов Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грабинов Захар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Грабинов Степан Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабинов Сергей Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грабинов Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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