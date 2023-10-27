Бихуненко София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бихуненко София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Бихуненко Степан Игнатов

Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бихуненко Мирон Игнатов

Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Бихуненко Андрей Игнатов

Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Бихуненко Леонтий Игнатов

Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Бихуненко Тимофей Игнатов

Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов

Смерть
1825
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