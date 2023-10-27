Бихуненко София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов
Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Бихуненко Леонтий Игнатов
Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов
Рождение ребёнка
1802
Сын: Бихуненко Тимофей Игнатов
Отец ребёнка: Бихуненко Игнат Акимов
Смерть
1825