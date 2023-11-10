Марья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Монахов Симеон Алексеевич
Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Монахов Януарий Алексеевич
Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Монахов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857