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Марья Фёдоровна

Место рождения

Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Монахов Симеон Алексеевич

Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Монахов Януарий Алексеевич

Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович

Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Монахов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Монахов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Монахов Алексей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Алексей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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