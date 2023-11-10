Огнерубов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнерубов Евгений Александрович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

23.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1984

Отец: Огнерубов Александр Митрофанович

Мать: Ирина

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огнерубова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огнерубова Мария

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнерубова Мария

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