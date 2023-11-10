Огнерубов Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения23.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1984
Отец: Огнерубов Александр Митрофанович
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
02.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огнерубова Мария
Рождение ребёнка
22.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огнерубова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огнерубова Мария