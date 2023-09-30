Уловский Альберт Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1927
Дата смерти30.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927
Рождение ребёнка
1953
Сын: Уловский Сергей Альбертович
Мать ребёнка: Уловская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1956
Сын: Уловский Александр Альбертович
Мать ребёнка: Уловская Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Геолог.
Смерть
30.07.1984