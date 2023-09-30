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Уловский Альберт Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1927

Дата смерти

30.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1927

Отец: Уловский Александр Петрович

Мать: Уловская Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Уловский Сергей Альбертович

Мать ребёнка: Уловская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1956

Сын: Уловский Александр Альбертович

Мать ребёнка: Уловская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уловская Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Геолог.
Смерть
30.07.1984
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