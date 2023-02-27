(Немченко) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Немченко Ермолай
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немченко Ермолай
Место жительства
Неизвестно
Верхнетолучеево, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно