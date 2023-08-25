китаев сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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китаев сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: ?

Мать: Китаева Надежда Ефимовна

Смерть
1942
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