Хайретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1926
Дочь: Невретдинова Халида Хайретдиновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.04.1932
Дочь: Садретдинова Найля
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафья Хайретдин Кызы
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жалялетдинова Кадрия
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно