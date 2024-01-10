Хайретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1926

Дочь: Невретдинова Халида Хайретдиновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.04.1932

Дочь: Садретдинова Найля

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафья Хайретдин Кызы

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жалялетдинова Кадрия

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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