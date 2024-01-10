Насырова Магдифя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ягофарова Сарбикамал Мухаметшаевна
Отец ребёнка: Насыров Мухаметша
д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Ахметгали Мухаметшаевич
Отец ребёнка: Насыров Мухаметша
д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Ахметгариф Мухаметшаевич
Отец ребёнка: Насыров Мухаметша
д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якиева Камиля Мухаметшаевна
Отец ребёнка: Насыров Мухаметша
д.Кугарчи
Смерть
Неизвестно