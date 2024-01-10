Насырова Магдифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова Магдифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ягофарова Сарбикамал Мухаметшаевна

Отец ребёнка: Насыров Мухаметша

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Ахметгали Мухаметшаевич

Отец ребёнка: Насыров Мухаметша

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Ахметгариф Мухаметшаевич

Отец ребёнка: Насыров Мухаметша

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якиева Камиля Мухаметшаевна

Отец ребёнка: Насыров Мухаметша

д.Кугарчи
Смерть
Неизвестно
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