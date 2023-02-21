Барышников Виктор Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1919
Дата смерти12.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
12.08.1974