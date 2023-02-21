Барышников Виктор Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышников Виктор Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1919

Дата смерти

12.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первомайск, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
12.08.1974
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