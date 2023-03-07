Максимов Капитон Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Капитон Александрович

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Место рождения

Поповка, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

12.08.1923

Дата смерти

23.09.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1942 по 1947
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1947 по 1959
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1989
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
23.09.1989
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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