Максимов Капитон Александрович
Место рождения
Дата рождения12.08.1923
Дата смерти23.09.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942 по 1947
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1947 по 1959
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1989
Смерть
23.09.1989