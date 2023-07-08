Подушкин Терентий Миронов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подушкин Терентий Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

17.05.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1809 или 1811 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1827

Жена: Подушкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1847

Сын: Терентьев Матвей Терентьевич

Мать ребёнка: Подушкина Анна Ивановна

Турково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.05.1880
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