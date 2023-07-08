Подушкин Терентий Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти17.05.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1827
Жена: Подушкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1847
Сын: Терентьев Матвей Терентьевич
Мать ребёнка: Подушкина Анна Ивановна
Турково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.05.1880