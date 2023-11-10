Морев Никонор Иларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Морев Иларион Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Морева Анна Львовна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Екатерина Никоноровна
Мать ребёнка: Морева Анна Львовна
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Морев Василий Никонорович
Мать ребёнка: Морева Анна Львовна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Лидия Никоноровна
Мать ребёнка: Морева Анна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морева Анна Львовна
Смерть
После 1916