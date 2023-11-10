Морев Никонор Иларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морев Никонор Иларионович

Место рождения

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Морев Иларион Степанович

Мать: не указана

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Морев Сергей Никонорович

Мать ребёнка: Морева Анна Львовна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Екатерина Никоноровна

Мать ребёнка: Морева Анна Львовна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Морев Василий Никонорович

Мать ребёнка: Морева Анна Львовна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Лидия Никоноровна

Мать ребёнка: Морева Анна Львовна

Есюнино, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морева Анна Львовна

Смерть
После 1916
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