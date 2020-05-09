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Хамитов Равиль Хусаинович

Место рождения

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр

Дата рождения

?.02.1953

Дата смерти

09.05.2020

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1953

Отец: Хамитов Хусаин Гарифович

Мать: Хамитова Гульминур Ахмадуллаевна

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
09.05.2020
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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