Хамитов Равиль Хусаинович
Место рожденияКыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Дата рождения?.02.1953
Дата смерти09.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1953
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
09.05.2020