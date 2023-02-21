Ширинкин (Нецветаев) Гликерия Кирилловна
Место рожденияГольяны Острожки
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Стефанида Максимовна
Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
18.01.1859
Дочь: Шаров Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич
Гольяны
Рождение ребёнка
01.05.1860
Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич
Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны Острожки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно