Ширинкин (Нецветаев) Гликерия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкин (Нецветаев) Гликерия Кирилловна

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Место рождения

Гольяны Острожки

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Нецветаев Кирилл Иванович

Мать: Нецветаева Екатерина Захаровна

Гольяны Острожки
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Стефанида Максимовна

Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шаров Максим Максимович

Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
18.01.1859

Дочь: Шаров Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич

Гольяны
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Шаров Николай Максимович

Отец ребёнка: Шаров Максим Васильевич

Гольяны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Максим Васильевич

Гольяны Острожки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширинкин Яков Кириллович

Смерть
Неизвестно
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