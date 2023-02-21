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Лаптев Илья Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999

Отец: Лаптев Валентин Викторович

Мать: Лаптева-Валькина Олька

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