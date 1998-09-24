Вивчаренко (Муханова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вивчаренко (Муханова) Екатерина

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.12.1926

Дата смерти

24.09.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926

Отец: Муханов Иван Jr.

Мать: Муханова Мария

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вивчаренко (овчаренко) Петр

г.Душанбе, Таджикская ССР
Смерть
24.09.1998
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Щуровское кладбище
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