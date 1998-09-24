Вивчаренко (Муханова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения05.12.1926
Дата смерти24.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926
Отец: Муханов Иван Jr.
Мать: Муханова Мария
Рождение ребёнка
19.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вивчаренко (овчаренко) Петр
г.Душанбе, Таджикская ССР
Смерть
24.09.1998
Причина смерти: Атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Щуровское кладбище