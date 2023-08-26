(Петрушина) Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрушина) Васса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Петрушин Андрей Герасимов

Мать: Елена Петрова

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