Лихарева (Ильина) (Николаева) Пелагея Евтроповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1750
Дочь: Харламова Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Лихарев Алексей Игнатьевич
Бракосочетание
Между 1740 и 1750
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Волосатова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Лихарев Алексей Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно