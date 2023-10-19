Лихарева (Ильина) (Николаева) Пелагея Евтроповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихарева (Ильина) (Николаева) Пелагея Евтроповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1710 и 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1740 и 1750

Дочь: Харламова Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Лихарев Алексей Игнатьевич

Бракосочетание
Между 1740 и 1750

Муж: Лихарев Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Волосатова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Лихарев Алексей Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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