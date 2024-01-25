Ярмусь Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ярмусь Емельян
Мать: ?
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярмусь Мария
Украина, Тернопальская область, Почаевский район, с. Ледухова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярмусь Мария
Смерть
Неизвестно