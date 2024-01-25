Ярмусь Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмусь Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ярмусь Емельян

Мать: ?

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмусь Мария

Украина, Тернопальская область, Почаевский район, с. Ледухова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмусь Мария

Смерть
Неизвестно
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