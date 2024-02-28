Кутузова (Пантюхова) Варвара
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: Пантюхова Марфа
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кутузов Иван
Отец ребёнка: Кутузов Яков
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кутузов Николай
Отец ребёнка: Кутузов Яков
Рождение ребёнка
24.02.1938
Сын: Кутузов Александр
Отец ребёнка: Кутузов Яков
Рождение ребёнка
25.03.1940
Дочь: Боровая-Гречаник Нина
Отец ребёнка: Кутузов Яков
Рождение ребёнка
14.01.1948
Сын: Кутузов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кутузов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кутузов Яков
Смерть
2001
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Красный Гай, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область