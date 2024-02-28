Кутузова (Пантюхова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова (Пантюхова) Варвара

Место рождения

Белый Колодезь, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: Пантюхова Марфа

Белый Колодезь, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кутузов Иван

Отец ребёнка: Кутузов Яков

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кутузов Николай

Отец ребёнка: Кутузов Яков

Рождение ребёнка
24.02.1938

Сын: Кутузов Александр

Отец ребёнка: Кутузов Яков

Рождение ребёнка
25.03.1940

Дочь: Боровая-Гречаник Нина

Отец ребёнка: Кутузов Яков

Белый Колодезь, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.01.1948

Сын: Кутузов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кутузов Яков

Белый Колодезь, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Яков

Смерть
2001
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Красный Гай, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
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