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(Шишканова) Валентина Александровна
(Шишканова) Валентина Александровна
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Древо
Место рождения
Малая Ремизенка
, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения
1961
Пол
Женский
Отец
Шишканов Александр Алексеевич
1914 г.р.
Мать
Шишканова Вера Васильевна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Шишканов Александр Алексеевич
Мать:
Шишканова Вера Васильевна
Малая Ремизенка
, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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