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(Шишканова) Валентина Александровна

Место рождения

Малая Ремизенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Шишканов Александр Алексеевич

Мать: Шишканова Вера Васильевна

Малая Ремизенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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