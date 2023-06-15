Худякова Анастасия Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова Анастасия Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1915

Сын: Худяков Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Восточно-Казахской обл, Казахской ССР
Смерть
Неизвестно