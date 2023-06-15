Худякова Анастасия Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1915
Сын: Худяков Андрей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Восточно-Казахской обл, Казахской ССР
Смерть
Неизвестно