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Фарафонов Семен
Фарафонов Семен
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Пол
Мужской
Отец
Фарафонов Алексей Иванов
1823 г.р.
Мать
Матрона Устинова
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Фарафонов Алексей Иванов
Мать:
Матрона Устинова
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