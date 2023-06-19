Фарафонов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарафонов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Мужской

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Фарафонов Алексей Иванов

Мать: Матрона Устинова